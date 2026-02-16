Ginnastica artistica i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo | torna Elisa Iorio Cottbus apre la stagione

Elisa Iorio torna in nazionale e partecipa alla prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica a Cottbus, in Germania, che si svolge dal 19 al 22 febbraio. La sua presenza segna un passo importante per l’Italia, che si prepara a iniziare la stagione con questa competizione. La gara di Cottbus rappresenta il primo grande appuntamento delle atlete azzurre, che si confrontano con le migliori al mondo in un circuito molto seguito.

La stagione della grande ginnastica artistica si aprirà nel weekend del 19-22 febbraio con la prima tappa della Coppa del Mondo, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. L’appuntamento è a Cottbus (Germania), dove praticamente tutti gli atleti faranno il proprio debutto in questa annata agonistica, che culminerà con gli Europei ad agosto e i Mondiali a ottobre, qualificanti alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’Italia sarà presente in terra tedesca con quattro uomini e quattro donne. Il CT Giuseppe Cocciaro ha chiamato Yumin Abbadini (particolarmente atteso alla sbarra e al corpo libero), Tommaso Brugnami (un riferimento al quadrato), Ares Federici e Gabriele Targhetta (a un soffio dal podio al cavallo con maniglie nell’ultima rassegna iridata). 🔗 Leggi su Oasport.it

