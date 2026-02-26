Gianna Pratesi | Gelati e Gazzetta eccomi a 105 anni In casa tifavamo Bartali ora seguo Sinner

"Finalmente ho fatto qualcosa di diverso, qui la vita è un po’ monotona". La signora Gianna Pratesi, pensionata con l’hobby del piano e della pittura, è subito tornata a Chiavari, dove vive ma già rimpiange l’avventura di martedì sera all’Ariston, quando Carlo Conti l’ha intervistata come simbolo delle donne che, il 2 giugno 1946, votarono per scegliere fra repubblica e monarchia. E con lei è arrivato il picco degli ascolti, 15,3 milioni di spettatori. Non male per una 105enne e, forse, è anche merito dello sport: praticato e letto, visto che la signora, come raccontato sul palco di Sanremo, sfoglia quotidianamente la Gazzetta. "La leggo da quando ero ragazza — racconta lei — e tutt’ora faccio notare che dentro c’è tutto, non solo lo sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

