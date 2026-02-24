L' ospite d' onore? Gianna Pratesi Chi è la donna di 105 anni che inizia le sue giornate con la Gazzetta dello Sport

Gianna Pratesi, donna di 105 anni, partecipa alla serata senza perdere energia e entusiasmo, dopo aver trascorso 20 anni in Scozia gestendo una gelateria con il marito. La sua presenza al festival nasce dalla voglia di condividere un momento speciale, ricordando le sue esperienze di vita e il suo passato di eletta votante nel 1946. La sua storia di resilienza e passione si unisce alle emozioni della serata, attirando l’attenzione di molti spettatori.

Centocinque anni tra una manciata di giorni, il 16 marzo 2026, e una prima volta in assoluto: calcare il palco dell'Ariston davanti a milioni di spettatori. È Gianna Pratesi l'ospite d'onore della prima serata del Festival di Sanremo 2026, martedì 24 febbraio, a pochi giorni dai primi 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946, quello che ha messo fine alla Monarchia e dato inizio alla Repubblica. Pratesi, classe 1920, è stata una delle 13 milioni di donne che, per la prima volta nel nostro Paese, hanno partecipato a quella consultazione politica. "Abbiamo invitato una signora di Chiavari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Chi è Gianna Pratesi, a 105 anni ospite a Sanremo 2026Gianna Pratesi, 105 anni, ha partecipato a Sanremo 2026 per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana.

Gianna Pratesi, chi è la donna di 105 anni che ha votato al referendum del 1946? La sua storia è incredibileGianna Pratesi, che ha votato nel 1946 all'età di 21 anni, si impegna ancora oggi a condividere ricordi e esperienze di quel momento storico.

Gianna Pratesi, 105 anni, ha portato il suo voto storico al referendum del 1946, che ha portato alla nascita della Repubblica. Ora vive in Scozia, dove gestisce una gelateria e si impegna a trasmettere le sue esperienze alle nuove generazioni x.com