Chi è Gianna Pratesi a 105 anni ospite a Sanremo 2026

. Età, origini, festa Repubblica. Gianna Pratesi è ospite questa sera, 24 febbraio 2026, al Festival di Sanremo per l’anniversario degli 80 anni della nostra Repubblica. Ma chi è? Si tratta di una signora di 105 anni, che ogni giorno si dedica a suonare il pianoforte, ballare, dipingere. Carlo Conti ha scelto di portarla sul palco dell’Ariston perché nel 1946 votò per la prima volta al referendum per scegliere tra democrazia e repubblica. Quello storico voto del 2 giugno, che ci diede la Repubblica, fu anche il primo in cui poterono esprimersi le donne. 🔗 Leggi su Tpi.it

Ospiti di questa sera Olly, Tiziano Ferro, e Gianna Pratesi. Come già noto sul palco come co-conduttore Can Yaman, che incontrerà lo storico Sandokan Kabir Bedi - facebook.com facebook