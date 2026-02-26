Gianluigi Fiorendi nominato dal Ministero della Cultura revisore dei conti dei Musei nazionali del Lazio

Il Ministero della Cultura lo ha indicato come revisore dei conti della direzione regionale per i Musei nazionali del Lazio. Il decreto è stato firmato lo scorso 20 febbraio dal Ministro Alessandro Giuli Un nuovo e prestigioso incarico per Gianluigi Fiorendi, commercialista bergamasco con studio in via Montenapoleone a Milano e al centro di grandi operazioni finanziarie del nostro Paese. Il Ministero della Cultura lo ha indicato come revisore dei conti della direzione regionale per i Musei nazionali del Lazio. Il decreto è stato firmato lo scorso 20 febbraio dal Ministro Alessandro Giuli. Bergamasco – è nato a Mozzo nel 1949 – Fiorendi si è laureato in economia aziendale all’Università Bocconi di Milano nel 1973 e nel 1979 apre il suo studio nel capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Cefalù, Francesco Alberti nominato revisore dei conti dell'Opera pia Genchi CollottiOriginario di Castroreale, Alberti vanta una lunga e qualificata carriera professionale nel settore economico-contabile, con esperienze significative...

Gianluigi Fiorendi confermato nel Cda di Editoriale NazionalePer Fiorendi, si tratta dell’ennesimo riconoscimento di competenze, maturato in molti settori, ma in particolare nell’ambito della finanza bancaria e in Sacbo, società che gestisce l’aeroporto Il ... bergamonews.it