Cefalù Francesco Alberti nominato revisore dei conti dell' Opera pia Genchi Collotti

L'Opera pia “Genchi Collotti” di Cefalù ha nominato Francesco Alberti come revisore dei conti per il conto consuntivo 2025 e il bilancio di previsione 2026. Alberti è un professionista con consolidata esperienza nella revisione contabile e nella consulenza a enti pubblici e privati. La nomina mira a garantire trasparenza e correttezza nella gestione finanziaria dell'ente.

