Cefalù Francesco Alberti nominato revisore dei conti dell' Opera pia Genchi Collotti
L'Opera pia “Genchi Collotti” di Cefalù ha nominato Francesco Alberti come revisore dei conti per il conto consuntivo 2025 e il bilancio di previsione 2026. Alberti è un professionista con consolidata esperienza nella revisione contabile e nella consulenza a enti pubblici e privati. La nomina mira a garantire trasparenza e correttezza nella gestione finanziaria dell'ente.
Originario di Castroreale, Alberti vanta una lunga e qualificata carriera professionale nel settore economico-contabile, con esperienze significative in diverse realtà istituzionali e private. La sua nomina risponde all’esigenza di garantire il migliore svolgimento degli adempimenti di legge connessi alla revisione dei documenti di bilancio. L’Opera pia prosegue così nel percorso di consolidamento della propria struttura amministrativa e contabile, con un occhio attento alla competenza professionale e alla responsabilità istituzionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it
