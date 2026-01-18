Federica Torzullo scomparsa da 10 giorni il marito non collabora Gli inquirenti | Sangue dappertutto
Da dieci giorni si cerca Federica Torzullo, scomparsa senza lasciare tracce evidenti. Le indagini hanno rilevato numerose tracce di sangue in casa, sugli abiti del marito e sui veicoli coinvolti. Le autorità hanno dichiarato di aver trovato sangue in più punti, ma il marito non collabora con le forze dell'ordine. La vicenda resta sotto stretta osservazione, mentre si attendono aggiornamenti sulle indagini in corso.
Numerose tracce di sangue sono state trovate in casa, sugli abiti del marito, su un mezzo di lavoro, sul camion e sulla macchina. Il marito di Federica Torzullo, indagato per omicidio, non ha nessuna intenzione di collaborare con gli inquirenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Scomparsa Federica Torzullo, procura: "Repertate tracce di sangue dappertutto, dal marito una versione contraddittoria"
Leggi anche: Scomparsa Federica Torzullo, la Procura: "Repertate tracce di sangue dappertutto, anche su abiti e auto del marito, da lui versione contraddittoria"
Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, i genitori: «Non sarebbe mai andata via. Si spostava solo in auto e in ufficio aveva un incontro importante»; Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: aperta inchiesta per omicidio; Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara; Federica Torzullo, continuano le ricerche: i dubbi sulla traccia di sangue lavata.
Federica Torzullo scomparsa da 10 giorni, il marito non collabora. Gli inquirenti: “Sangue dappertutto” - Numerose tracce di sangue sono state trovate in casa, sugli abiti del marito, su un mezzo di lavoro, sul camion e sulla macchina ... fanpage.it
Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, lo zio: «Claudio Carlomagno non saluta più i suoceri, né ha visto il figlio». Il giallo della chiamata alla colf - È un giallo che si infittisce ora dopo ora quello della scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, sparita dalla sua casa di Anguillara Sabazia (Roma) la sera dell’8 gennaio. leggo.it
Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, tracce di sangue in casa e c’è un buco di 3 ore nel racconto del marito - Proseguono le ricerche di Federica Torzullo, ingegnere 41enne, scomparsa a Roma il 9 gennaio. fanpage.it
Diventa sempre più concreta la pista del femminicidio nella vicenda di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa dall'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Tracce di sangue sono state trovate ovunque all'interno della sua abitazione, sugli a - facebook.com facebook
Scomparsa di Federica Torzullo: sangue in casa e nell’azienda del marito x.com
