Morte di Giada Zanola un detenuto rivela | Andrea Favero mi ha confidato di averla uccisa

Si svolge a Padova la quarta udienza del processo a Andrea Favero, accusato di aver ucciso Giada Zanola, la ex compagna trovata morta sulla A4. Un detenuto avrebbe rivelato di aver ascoltato una confidenza di Favero, aggiungendo nuovi spunti alle indagini. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, prosegue con testimonianze e ricostruzioni che tengono alta l’attenzione sul caso.

Tra “confidenze” e ricostruzioni: si è tenuta oggi, mercoledì 17 dicembre, a Padova la quarta udienza del processo ad Andrea Favero, il 39enne autotrasportatore che avrebbe ucciso la 33enne ex compagna Giada Zanola gettandola da un cavalcavia sull'autostrada A4 nella notte tra il 28 e il 29. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Padova, comincia a Padova il processo per il femminicidio di Giada Zanola - Al via martedì 23 settembre di fronte alla Corte d'Assise di Padova il processo per la morte di Giada Zanola, 34 anni, trovata ai piedi del cavalcavia dell'autostrada A4 all'altezza di Vigonza (Padova ... rainews.it

Giada Zanola gettata dal cavalcavia sull'A4, via al processo all'ex Andrea Favero: il giallo del messaggio e dei farmaci - Il verdetto si conoscerà probabilmente tra marzo e aprile del prossimo anno. corrieredelveneto.corriere.it

Giada Zanola lanciata dal cavalcavia dall'ex compagno Andrea Favero, il processo entra nel vivo: il papà e i fratelli i primi testimoni - L'accusa nei suoi confronti è quella di omicidio volontario, aggravato dal rapporto di convivenza e dalla premeditazione. ilgazzettino.it

Giada Zanola era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia la terribile scoperta.

