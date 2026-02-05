Stella Boggio ha tentato di togliersi la vita

Stella Boggio ha tentato di togliersi la vita nella notte tra il 4 e il 5 febbraio. La donna ha deciso di farla finita poco dopo aver saputo di essere condannata a 21 anni di carcere per l’omicidio del suo ex compagno, Marco Magagno. La vicenda ha sconvolto la comunità, mentre le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire cosa abbia portato Stella a compiere questo gesto estremo.

