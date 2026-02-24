Müller il ‘re dello yogurt’ perde ricorso | può essere definito un sostenitore dell’AfD

Theo Müller, noto come il ‘re dello yogurt’, ha perso il ricorso dopo che Campact lo aveva accusato di sostenere l’AfD. La causa nasce dalla diffusione di un’immagine che lo ritrae vicino a esponenti del partito di destra. Müller aveva tentato di bloccare questa definizione, ma il tribunale ha respinto la sua richiesta. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione sui legami tra figure pubbliche e movimenti politici di destra.

L’imprenditore caseario Theo Müller, il ‘ re dello yogurt’, ha perso il ricorso d’urgenza con cui chiedeva di vietare all’ organizzazione Campact di definirlo sostenitore delll’ ultradestra tedesca di Alternative für Deutschland (AfD). Lo ha reso noto il Tribunale di Amburgo. La decisione non è ancora definitiva, ma Müller ha già fatto sapere che non intende intraprendere ulteriori azioni legali. Al centro della controversia c’è uno slogan diffuso da Campact su alcuni manifesti: “Il fondatore del gruppo Theo Müller sostiene l’estrema destra AfD” La sentenza. Secondo il tribunale, la frase non lede i diritti della personalità dell’imprenditore e rientra nella libertà di opinione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

