le nuove funzionalità di circle to search ampliano la ricerca visiva sui dispositivi android, offrendo un’ esplorazione multi-oggetto all’interno di una singola immagine e arricchendo l’utente di contenuti correlati e approfondimenti scientifici. l’aggiornamento interessa i modelli pixel 10 e galaxy s26 e si fonda sull’ intelligenza di gemini 3 per offrire risposte articolate e contestualizzate. complessivamente, circa 580 milioni di dispositivi android possono beneficiare di questa esperienza potenziata, ora ancora più orientata a una modalità di interazione simile a una chat. circle to search: esplorazione multi-oggetto in immagini. con circle to search è possibile circoscrivere e analizzare più elementi presenti in una fotografia contemporaneamente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Google aggiorna circle a search con gemini 3 per ricerche multiple e interfaccia chat in basso

Google punta a facilitare il passaggio da ChatGPT a Gemini con un’interfaccia più intuitiva e accessibile.Google sta preparando un aggiornamento significativo per Gemini, il suo modello di intelligenza artificiale, con l’introduzione di una funzionalità...

Gemini punta a risolvere il sovraccarico di funzionalità con una nuova interfaccia utentequesto approfondimento analizza gli aggiornamenti in corso su gemini di google, concentrandosi sulla rinnovata scheda degli allegati.

Discussioni sull' argomento App IO si aggiorna su Android: arriva Google Pay per pagare pagoPA; Google Messages: RCS criptato con iPhone e news Pixel 10; AI Overview e AI Mode si aggiornano: link alle fonti più visibili nella Ricerca Google; Google aggiorna NotebookLM con Gemini 3.1 Pro e nuove funzioni.

Circle to Search di Google traduce mentre si scorre sullo schermoGoogle aggiorna Circle to Search. Ora traduce in tempo reale mentre si scorre lo schermo o si cambia app, disponibile su Android. Google ha appena potenziato una delle funzioni più amate di Circle to ... punto-informatico.it

#Google: nuovo aggiornamento di #Chrome per Windows, Mac e Linux corregge 3 vulnerabilità con gravità “alta”. Rischio: Tra le tipologie: Arbitrary Code Execution Information Disclosure Denial of Service acn.gov.it/portale/w/riso… Aggiornamenti x.com

Google ha alzato ulteriormente l’asticella Il nuovo aggiornamento Gemini 3.1 Pro si presenta come uno scalino sopra la generazione precedente e punta a posizionarsi ai vertici tra i modelli più avanzati disponibili oggi. I benchmark pubblicati da Google Dee - facebook.com facebook