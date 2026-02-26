Gas Sales Bluenergy superata al tie break nei play off c’è Modena

I biancorossi chiudono al quinto posto la Regular season. Porro: «Dopo i primi due set Padova ha giocato meglio» Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è superata al tie break al Kioene Arena da una coriacea Padova che sotto di due set ha trovato nuova linfa dalla panchina e ha portato al tie break i biancorossi. Tie break che poi i patavini hanno vinto in rimonta. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza chiude al quinto posto la Regular Season, nei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto affronterà Valsa Group Modena che ha chiuso al quarto posto, prima gara domenica 8 marzo a Modena. Due set vinti senza particolari problemi e poi Padova ha ritrovato il bandolo della matassa e ha costretto i biancorossi, incerottati, al tie break. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

La Gas Sales Bluenergy lotta più di due ore ma vince Modena al tie breakDopo oltre due ore di gioco il derby della Via Emilia se lo aggiudica Valsa Group Modena che in rimonta supera al tie break Gas Sales Bluenergy...

Gas Sales Bluenergy lotta due ore ma al tie break passa PerugiaGas Sales Bluenergy Volley Piacenza lotta ma a vincere al tiebreak, dopo due ore di battaglia, è Perugia che consolida il primo posto in classifica.

