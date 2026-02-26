Gardini e Pellegrino FdI e l’incontro con Zelensky | Ucraina parte vitale dell’Europa | sì a una pace giusta

Due esponenti politici di diversi schieramenti hanno incontrato recentemente un rappresentante ucraino per discutere del ruolo del paese nel continente e nelle alleanze di sicurezza. Durante l’incontro si è parlato della posizione strategica dell’Ucraina e dell’importanza di trovare un accordo di pace che rispetti le esigenze di tutte le parti coinvolte. La discussione si è concentrata sulla centralità dell’Ucraina nel contesto europeo.

Le esponenti del partito di maggioranza relativa si confrontano con il numero uno di Kiev per rinsaldare l'alleanza atlantica "L'Ucraina è una parte fondamentale dell'Europa e dell'alleanza atlantica e i processi di pace in corso non potranno che tenere conto di queste due condizioni essenziali". E' il senso dell'incontro tra la delegazione parlamentare internazionale United for Ukraine, di cui fanno parte le parlamentari di Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini e Cinzia pellegrino, e il presidente di Kiev, Zelensky. "Nel corso dell'incontro con il Presidente Volodymyr Zelensky, insieme alla delegazione parlamentare internazionale United for Ukraine, abbiamo raccolto un messaggio politico chiaro: 'il continente europeo è il nostro continente'.

