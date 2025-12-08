Guerra in Ucraina il consigliere di Putin all’Europa | È ora che l’Ue ascolti paparino Trump Meloni ai Volenterosi | Uniti con Usa per una pace giusta

Durante il vertice a Londra tra i leader europei del gruppo dei «Volenterosi» e il presidente ucraino Zelensky, sono emersi diversi appelli e dichiarazioni riguardanti la situazione in Ucraina e il ruolo delle alleanze internazionali. Tra le opinioni espresse, quella del consigliere di Putin all’Europa e le parole di Meloni sulla collaborazione con gli Stati Uniti per una pace giusta.

Giorgia Meloni ha partecipato in videoconferenza al vertice a Londra tra i leader europei del gruppo dei «Volenterosi» e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Oltre al padrone di casa Keir Starmer, alla riunione c’erano anche il cancelliere tredesco Merz e il presidente francese Emmanuel Macron. In una nota palazzo Chigi ha insistito sulla «importanza dell’unità di vedute tra partner europei e Stati Uniti per il raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina». Proprio in questo momento, si spiega alla vigilia dell’incontro a Roma tra Zelensky e Meloni, «è fondamentale ad avviso dei leader riuniti, è aumentare il livello di convergenza su temi che toccano gli interessi vitali dell’Ucraina e dei suoi partner europei, come la definizione di solide garanzie di sicurezza e l’individuazione di misure condivise a sostegno dell’Ucraina e della sua ricostruzione». 🔗 Leggi su Open.online

