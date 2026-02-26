questo approfondimento sintetizza i risultati della verifica indipendente della privacy display di samsung e le innovazioni che sostengono questa capacità, con attenzione alle misurazioni di visibilità angolare, all’impianto black matrix e alla piattaforma LEAD 2.0, oltre alle prospettive per il mercato degli smartphone. Samsung Display annuncia che la tecnologia Flex Magic Pixel (FMP) OLED è stata verificata da un ente indipendente, UL Solutions, a conferma della privacy visiva offerta agli angoli di visione. Questi valori indicano una visibilità ridotta quando lo schermo viene osservato di lato, fornendo una protezione della privacy senza compromettere l’uso quotidiano. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy s26 ultra privacy display supera test indipendente con numeri sorprendenti

Galaxy s26 ultra privacy display: trapelate impostazioni con trigger automaticiIn vista del lancio della Galaxy S26 Ultra, emergono dettagli su una funzione denominata Privacy Display.

I nuovi Galaxy S26: ancora più Ultra con il Privacy DisplayLa gamma regina di Samsung si rinnova aumentando ancora per prestazioni delle fotocamere e le funzionalità AI.

Samsung Galaxy S26 Ultra Vs Samsung Galaxy S25 Ultra | Full Comparison | Unboxing

Temi più discussi: Il nuovo Samsung Galaxy S26: più IA e un display innovativo che protegge da chi spia; Galaxy S26, Samsung punta sulla privacy e spinge l’Ai fuori dalla nuvola; Anteprima Samsung Galaxy S26: Privacy Display, Galaxy AI 2.0 e chipset diversi; Il privacy display del Galaxy S26 Ultra dimostra che sugli smartphone si può ancora innovare. Come funziona.

Samsung Galaxy S26 Ultra arriva con il 'primo' Privacy Display e un SoC overclockatoDopo settimane di fughe di notizie, il Samsung Galaxy S26 Ultra è ora ufficiale e viene posizionato come il primo telefono di punta al mondo con Privacy Display integrato. C'è anche uno Snapdragon 8 ... notebookcheck.it

Il privacy display del Galaxy S26 Ultra dimostra che sugli smartphone si può ancora innovare. Come funzionaLa più grande novità del nuovo flagship Samsung è lo schermo privacy, che sostituisce le pellicole applicabili post vendita e può gestire selettivamente alcune zone del display. Ecco come funziona. dday.it

Se acquisti un Galaxy S26/S26+/S26 Ultra su Samsung Store avrai fino a 784€ di - facebook.com facebook

Samsung Galaxy S26 Ultra in preordine su Amazon: subito sconto di 200€ x.com