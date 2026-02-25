È tempo di serie S per Samsung, questa volta a febbraio. E i nuovi S26 rappresentano un’evoluzione degli smartphone premium coreani, con l'Ultra che spicca come il modello più sottile e potente e che introduce il primo Privacy Display integrato. Grazie a un chipset personalizzato, gestione termica avanzata e Galaxy AI potenziata, tutti i dispositivi offrono esperienze fluide per la creatività e la produttività. Con un occhio attento a durata e sicurezza: sono infatti progettati per durare sette anni con aggiornamenti Design e dimensioni. La serie adotta questa volta di design unificato, sottile e premium. Con materiali resistenti come Corning Gorilla Glass Victus 2. Ecco le dimensioni principali:. Galaxy S26 Ha uno schermo M14 AMOLED da 6.3 pollici, risoluzione Full HD+ (1080x2340), refresh rate adattivo 1-120 Hz, LTPO per efficienza energetica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I nuovi Galaxy S26: ancora più Ultra con il Privacy Display

Leggi anche:

Galaxy s26 ultra privacy display: trapelate impostazioni con trigger automatici

Galaxy s26 ultra anteprima privacy display in azione galleria

Galaxy S26 Ultra Privacy Display

Temi più discussi: Samsung Galaxy Unpacked 2026, anticipazioni e possibili novità; Galaxy S26, ci siamo: in arrivo tre nuovi modelli, tutti spinti dall'intelligenza artificiale. Ecco come saranno; Ecco tutte le promo pre-lancio per avere i Samsung Galaxy S26 scontati ancor prima della presentazione; Samsung Galaxy S26 in arrivo: come acquistarlo a rate con gli operatori.

Galaxy S26 è tra noi! Prezzi, promo e caratteristiche dei nuovi top di Samsung 2026La serie Galaxy S26 è stata ufficialmente svelata! Scopri le novità, i prezzi dei vari modelli e le prime promozioni lancio! tomshw.it

Samsung Galaxy S26, presentati ufficialmente i nuovi modelli: prezzi, caratteristiche e novitàSamsung ha annunciato tutti i nuovi smartphone della linea Galaxy S. Si chiamano S26 Ultra, S26+ e S26. Parliamo di top di gamma: hanno un nuovo design, nuove funzioni per la privacy e ovviamente dei ... fanpage.it

Samsung presenta la nuova serie Galaxy S26 con prezzi da 1029 a 1999 euro e promozioni di lancio per storage raddoppiato dal 25/2 al 10/3/2026. https://tech.everyeye.it/notizie/galaxy-s26-ultra-galaxy-s26-galaxy-s26-arrivano-italia-prezzi-promozioni-86 - facebook.com facebook

Anteprima Samsung Galaxy S26: Privacy Display, Galaxy AI "2.0" e chipset diversi x.com