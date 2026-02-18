Fusione tra istituti l' assessora regionale Conti incontra famiglie e insegnanti | Accorpamento? Misura scellerata

L’assessora regionale alla Scuola, Isabella Conti, ha visitato mercoledì Forlì per parlare con insegnanti e famiglie coinvolte nel progetto di fusione tra due scuole. La causa è l’intenzione di unire gli istituti comprensivi Beatrice Portinari e Annalena Tonelli, un’operazione che Conti definisce “scellerata”. Durante l’incontro, gli insegnanti hanno espresso preoccupazioni sui possibili effetti sulla qualità dell’istruzione e sulla quotidianità degli studenti. La discussione si è concentrata anche sulle alternative possibili a questa decisione.

