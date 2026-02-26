Furto e smantellamento record | ritrovata nelle campagne una Stelvio sparita dal centro commerciale

Il ritrovamento risale alla notte tra ieri e oggi, giovedì 26 febbraio, il furto a martedì scorso. L'auto è stata trovata durante un giro di pattugliamento del personale Rangers SAN PIETRO VERNOTICO - Ritrovata nelle campagne tra San Pietro Vernotico e Mesagne, in particolare in contrada Marciaddare, un'Alfa Stelvio rubata il 24 febbraio scorso nel parcheggio del centro commerciale Le Colonne, sulla strada statale 7 Brindisi-Taranto. Il veicolo era stato “cannibalizzato”. La scoperta è stata fatta nella notte tra ieri e oggi, giovedì 26 febbraio, da una guardia particolare giurata dell'Istituto di vigilanza Rangers, che si è imbattuta nei resti della Stelvio durante un giro di pattugliamento nelle campagne. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

