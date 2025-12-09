Furto al centro commerciale | denunciata una 18enne

Monzatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rubano in un negozio e tentano la fuga. Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, lunedì 8 dicembre, a Monza. I fattiDurante un normale controllo in borghese, gli agenti della polizia locale di Monza hanno sventato un furto al centro commerciale Rondò dei Pini.Gli agenti hanno notato tre donne. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

furto centro commerciale denunciataMonza, rubano al centro commerciale ma il loro comportamento sospetto le tradisce: colpo sventato - Una di loro, una 18enne bosniaca, ha ammesso la responsabilità tentando di scagionare le altre: denunciata ... Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Furto Centro Commerciale Denunciata