Furto al centro commerciale | denunciata una 18enne
Rubano in un negozio e tentano la fuga. Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, lunedì 8 dicembre, a Monza. I fattiDurante un normale controllo in borghese, gli agenti della polizia locale di Monza hanno sventato un furto al centro commerciale Rondò dei Pini.Gli agenti hanno notato tre donne. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
