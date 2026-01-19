Furto al centro commerciale i ladri si calano dal tetto e rubano in gioielleria

Nella notte, un furto è avvenuto all’interno di un centro commerciale, dove dei malviventi si sono calati dal tetto attraverso un condotto. Dopo aver raggiunto i locali di servizio, sono entrati nella gioielleria e si sono appropriati di alcuni beni senza essere disturbati. L’episodio è sotto indagine da parte delle forze dell’ordine, che stanno analizzando le telecamere di sorveglianza e le prove raccolte.

Si calano dal tetto in un condotto, arrivano ai locali di servizio e raggiungono la gioielleria per il furto, indisturbati. Ladri nella notte fra sabato 17 e domenica 18 gennaio al centro commerciale San Martino di Novara. I ladri hanno svaligiato la gioielleria Bluespirit intorno alla una di notte. Con attrezzi da scasso hanno raggiunto il negozio, hanno portato via il bottino e se ne sono andati facendo lo stesso percorso. L'allarme è stato lanciato la mattina di domenica 18 dalle commesse che, all'apertura, hanno notato alcune vetrine danneggiate. Sul posto una pattuglia della questura di Novara che sta indagando sul fatto tramite anche i sistemi di videosorveglianza.

Nella notte della Befana, al centro commerciale Spazio Conad di Viterbo, si è verificato un furto in una gioielleria. Un’auto, presumibilmente coinvolta in modo intenzionale, è stata trovata nel parcheggio, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dell’area. La polizia sta indagando sull’accaduto, cercando di ricostruire l’intera dinamica dell’episodio.

