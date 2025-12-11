Furto con spaccata su un’auto in sosta | sparisce un bottino da 90 euro

Un furto con spaccata ai danni di un'auto in sosta si è concluso con l'individuazione di un sospettato da parte dei carabinieri di Postal. L'episodio, avvenuto alcuni giorni fa, ha portato alla denuncia a piede libero di un uomo ritenuto responsabile del furto di un bottino di circa 90 euro.

