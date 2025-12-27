Furto da 2.300 euro in centro commerciale | denunciati due complici

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pensavano di essere riusciti a far perdere le proprie tracce, ma a distanza di mesi le indagini dei Carabinieri della Stazione di Fidenza hanno portato all’identificazione di due presunti complici di un furto avvenuto all’interno di un centro commerciale del territorio. Si tratta di un uomo di 45. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

furto da 2300 euro in centro commerciale denunciati due complici

© Parmatoday.it - Furto da 2.300 euro in centro commerciale: denunciati due complici

Leggi anche: Droga nascosta in Pilotta, un mega furto da 500 euro all'Esselunga e abbigliamento rubato in due negozi del centro: quattro giovani denunciati

Leggi anche: Due persone denunciate per furto al centro commerciale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

furto 2300 euro centroFurto al centro commerciale: arrestate tre persone - I carabinieri, a seguito di una perquisizione, hanno rinvenuto merce trafugata per un valore di migliaia di euro ... ciociariaoggi.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.