Furgone in fiamme al Centro di smistamento delle Poste di Modugno | intervengono i vigili del fuoco

Martedì 20 gennaio, nella zona industriale di Modugno, un furgone impiegato nel trasporto della posta è stato coinvolto in un incendio al Centro di smistamento delle Poste. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna conseguenza grave è stata segnalata, e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Attimi di paura nella mattinata di oggi, martedì 20 gennaio, nella zona industriale di Modugno, dove un furgone adibito al trasporto della posta ha preso fuoco mentre stava entrando nel Cnp, il Centro nazionale di smistamento delle Poste.L’allarme è scattato intorno alle 9.30. Sul posto sono.🔗 Leggi su Baritoday.it Fiamme al centro di smistamento rifiuti di Alia: superlavoro dei vigili del fuocoNella giornata di oggi, si è verificato un incendio presso il centro di smistamento rifiuti Ecocentro Alia di Firenze, situato in via San Donnino. Leggi anche: Incendio autonomo, in fiamme il cassone di un furgone: intervengono i vigili del fuoco Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Incendio a Settebagni: furgone in fiamme sulla via Salaria; Furgone in fiamme sul'Ascoli-Mare; Incendio di un furgone a Monteprandone; Furgone in fiamme ad Azzano Mella. Modugno, in fiamme un furgone carico di posta: vigili del fuoco al centro di smistamento CNR – FOTO - Modugno, in fiamme un furgone carico di posta: vigili del fuoco al lavoro all'ingresso del centro di smistamento CNR ... telebari.it Furgone in fiamme al Centro di smistamento delle Poste di Modugno: intervengono i vigili del fuoco - Il mezzo che trasportava posta ha preso fuoco mentre stava entrando nel Cnp nella zona industriale. Rogo domato in poco tempo, nessun ferito. baritoday.it Furgone in fiamme sull'A4: quattro persone scendono appena in tempo --> https://www.nordest24.it/incendio-furgone-a4-grisignano-zocco-vicenza - facebook.com facebook Furgone in fiamme in autostrada, salvi i passeggeri. L'incendio del mezzo sull'A4 in provincia di Vicenza. Sul posto i vigili del fuoco #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.