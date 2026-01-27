Elicottero precipita e viene divorato dalle fiamme | un morto e un ferito grave

Un incidente di elicottero ultraleggero ha causato un morto e un ferito grave. L’evento si è verificato recentemente, evidenziando la rischiosità di questo mezzo di trasporto. Si sta indagando sulle cause dell’incidente e sulle condizioni dei coinvolti.

Un morto e un ferito grave, questo il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero ultraleggero. Il mezzo è precipitato nel pomeriggio del 27 gennaio all'interno del campo di aviazione in contrada Olivola, a Benevento.I soccorsi sul postoDopo lo schianto l'elicottero ha preso fuoco. Sul.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Un elicottero ultraleggero è precipitato nel pomeriggio di oggi nella zona del campo di aviazione di Benevento, causando un morto e un ferito grave.

