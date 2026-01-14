Paura per una fuga di gas vicino al teatro Garibaldi intervento dei tecnici per scongiurare pericoli

Da palermotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fuga di gas vicino al teatro Garibaldi, in via Castrofilippo, alla Magione, ha richiesto l’intervento di tecnici, vigili del fuoco e polizia municipale. Grazie alle operazioni congiunte, è stato possibile individuare e contenere la dispersione di GPL, prevenendo potenziali rischi per la sicurezza pubblica. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone e l’area è stata messa sotto controllo.

Una fuga di gas si è verificata nell'area del teatro Garibaldi in via Castrofilippo, alla Magione. L'intervento congiunto effettuato in sinergia tra il pronto intervento di Amg Energia, i vigili del fuoco e la polizia municipale ha consentito di individuare la dispersione di gpl, evitando un.

