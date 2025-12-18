Frontale tra due auto | due feriti e traffico paralizzato sulla Provinciale

Un frontale tra due veicoli sulla Provinciale 237 ha causato gravi disagi questa mattina. L’incidente, avvenuto in un tratto particolarmente trafficato, ha provocato due feriti e paralizzato il traffico, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito. Le operazioni di soccorso sono in corso e si attendono aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte.

© Bresciatoday.it - Frontale tra due auto: due feriti e traffico paralizzato sulla Provinciale La mattinata di oggi, giovedì 18 dicembre, è iniziata con interminabili code per i numerosi automobilisti in transito sulla Sp 237. Il traffico è rimasto completamente bloccato tra Caino e Nave in direzione della città a causa di un incidente avvenuto nell'ora di punta.Intorno alle 8.15, per. Fortunatamente non si registrano feriti gravi: le due persone coinvolte, un uomo di 30 anni e uno di 60, sono state assistite sul posto dai sanitari del 118.

