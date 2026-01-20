Avellino maxi inchiesta sugli Ecobonus | tra sequestri crediti fittizi e misure cautelari

La Procura di Avellino ha concluso un’indagine su un’ampia frode riguardante gli Ecobonus edilizi, con sequesti, crediti fittizi e misure cautelari. L’inchiesta ha evidenziato irregolarità nel sistema di incentivazione, sollevando questioni sulla gestione e l’affidabilità delle procedure. Questo caso rappresenta un importante approfondimento sulla tutela degli incentivi fiscali destinati ai lavori di efficientamento energetico.

La Procura della Repubblica di Avellino ha concluso l’indagine su una frode di vaste proporzioni legata agli Ecobonus edilizi. L’inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza del Gruppo di Avellino con il supporto del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, si è sviluppata nell’arco di circa due anni e ha portato alla notifica di 63 avvisi di conclusione delle indagini preliminari. Il fascicolo è seguito dal sostituto procuratore Luigi Iglio, che ha coordinato l’attività investigativa e disposto, nel corso del tempo, sequestri e richieste di misure cautelari. Al centro dell’indagine emerge un sistema ritenuto finalizzato alla creazione e alla circolazione di crediti fiscali inesistenti, formalmente collegati a interventi di efficientamento energetico e bonus edilizi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

