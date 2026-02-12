Due imprenditori sono stati scoperti con crediti fittizi legati al Superbonus. La Guardia di Finanza ha confiscato un milione di euro, frutto di pratiche illecite. Lo Stato recupera così una parte dei soldi sottratti con truffe ai danni dei contribuenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Un milione di euro in crediti d’imposta legati al Superbonus finisce definitivamente nelle casse dello Stato. È il risultato dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Caserta, che ha dato esecuzione a due sentenze irrevocabili di condanna emesse dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di due imprenditori italiani, ritenuti responsabili di indebita percezione di erogazioni pubbliche. I Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta hanno così proceduto alla confisca dei crediti d’imposta, maturati formalmente per interventi edilizi agevolabili con il “SuperBonus” previsto dal Decreto Legge 342020, per un importo complessivo pari a un milione di euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Superbonus, crediti fittizi e Comuni “fantasma”: confiscato un milione di euro a due imprenditori

Approfondimenti su Superbonus Crediti

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 188mila euro a due imprenditori del Sannio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Superbonus Crediti

Argomenti discussi: Superbonus 110%: sequestrati 500mila euro di crediti d’imposta fittizi; Truffa per oltre 200mila euro con i bonus facciate, chiesto il processo per sette imputati - FoggiaToday; Superbonus, il cantiere che non finisce mai: a Perugia condomini con infiltrazioni, muffe e case svalutate del 50%; Superbonus, imprenditore cedeva crediti d'imposta falsi per oltre 900 mila euro: sequestrati 1,5 milioni di euro. Due indagati.

Imprese nel mirino del Fisco per i controlli sul Superbonus. Ecco cosa si rischiaI controlli sul superbonus si spostano sulle imprese e sul general contractor, parte delle detrazioni potrebbero essere contestate. msn.com

Superbonus, le verifiche del fisco ora puntano le impreseLavori con general contractor nel mirino: coinvolti soprattutto i cantieri condominiali che in totale valgono 81,5 miliardi di euro di detrazioni ... msn.com

Dal 2021, la Guardia di finanza ha bloccato crediti falsi legati al superbonus edilizio per 9,3 miliardi. Solo nel 2025, sequestrati 2,2 miliardi e chiuse 3.800 partite IVA "cartiere" - facebook.com facebook