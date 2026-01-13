Maxi frode fiscale fatture false e 21 milioni sequestrati | indagato il noto critico degli chef
Un noto critico degli chef è al centro di un’indagine per una maxi frode fiscale, che coinvolge un complesso sistema di società, fatture false e crediti inesistenti. L’operazione ha portato al sequestro di 21 milioni di euro, evidenziando un articolato schema volto a depauperare le risorse pubbliche. L’indagato è sospettato di aver orchestrato questa frode, che mette in luce le criticità del sistema fiscale e la capacità di frode attraverso strutture articolate.
Un intreccio di società a catena, fatture fantasma e crediti fiscali creati dal nulla che, secondo l’accusa, avrebbe prosciugato le casse pubbliche. È lo scenario emerso dall’inchiesta della Procura di Roma, condotta dalla guardia di finanza della Capitale, che ha portato al sequestro di beni per 24 milioni di euro tra disponibilità e asset ritenuti collegati al presunto sistema. Nel mirino c’è Stefano Cocco, imprenditore romano di 46 anni, critico enogastronomico, editore e volto televisivo noto come “l’uomo delle stelle”. Gli accertamenti, svolti tra il 2019 e il 2022, parlano di 21 società coinvolte e 31 indagati: per gli investigatori un impianto strutturato, con passaggi societari e contabili ripetuti, messo in moto con continuità e non come un colpo estemporaneo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: False fatture e società fittizie, maxi-sequestro da 24 milioni per il critico gastronomico Stefano Cocco
Leggi anche: Maxi frode fiscale col Superbonus: sequestrati 28 milioni, 40 truffati nell'Isontino
Maxi-frode al fisco da 93 milioni di euro: 14 condanne; Croazia, fatture false e società fantasma: 53 imputati per una frode da 2 milioni; MAXI FRODE FISCALE DALL’EMILIA A TERRACINA: SCONTO IN APPELLO PER UNO DEGLI IMPUTATI; Maxi evasione fiscale. Sequestrato un patrimonio da 24 milioni di euro, 21 persone indagate.
Maxi frode fiscale, scatta il sequestro da 24 milioni: tra gli indagati anche il critico degli chef Stefano Cocco - Un castello di società, fatture fantasma e crediti fiscali inventati che, secondo l’accusa, avrebbe sottratto allo Stato fiumi di denaro. msn.com
Maxi frode fiscale, fatture false e 21 milioni sequestrati: indagato il noto critico degli chef - Un intreccio di società a catena, fatture fantasma e crediti fiscali creati dal nulla che, secondo l’accusa, avrebbe prosciugato le casse pubbliche. thesocialpost.it
Maxi frode scoperta dai Finanzieri di Roma: sequestrati preventivamente oltre 24 milioni di euro - Il sistema si basava sulla presentazione di false dichiarazioni Iva da parte di società "cartiere", le quali creavano crediti fittizi poi tra ... rainews.it
Frode fiscale, assolto luogotenente della Guardia di Finanza Tgr Rai - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.