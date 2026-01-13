Un noto critico degli chef è al centro di un’indagine per una maxi frode fiscale, che coinvolge un complesso sistema di società, fatture false e crediti inesistenti. L’operazione ha portato al sequestro di 21 milioni di euro, evidenziando un articolato schema volto a depauperare le risorse pubbliche. L’indagato è sospettato di aver orchestrato questa frode, che mette in luce le criticità del sistema fiscale e la capacità di frode attraverso strutture articolate.

Un intreccio di società a catena, fatture fantasma e crediti fiscali creati dal nulla che, secondo l’accusa, avrebbe prosciugato le casse pubbliche. È lo scenario emerso dall’inchiesta della Procura di Roma, condotta dalla guardia di finanza della Capitale, che ha portato al sequestro di beni per 24 milioni di euro tra disponibilità e asset ritenuti collegati al presunto sistema. Nel mirino c’è Stefano Cocco, imprenditore romano di 46 anni, critico enogastronomico, editore e volto televisivo noto come “l’uomo delle stelle”. Gli accertamenti, svolti tra il 2019 e il 2022, parlano di 21 società coinvolte e 31 indagati: per gli investigatori un impianto strutturato, con passaggi societari e contabili ripetuti, messo in moto con continuità e non come un colpo estemporaneo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maxi frode fiscale, fatture false e 21 milioni sequestrati: indagato il noto critico degli chef

Leggi anche: False fatture e società fittizie, maxi-sequestro da 24 milioni per il critico gastronomico Stefano Cocco

Leggi anche: Maxi frode fiscale col Superbonus: sequestrati 28 milioni, 40 truffati nell'Isontino

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Maxi-frode al fisco da 93 milioni di euro: 14 condanne; Croazia, fatture false e società fantasma: 53 imputati per una frode da 2 milioni; MAXI FRODE FISCALE DALL’EMILIA A TERRACINA: SCONTO IN APPELLO PER UNO DEGLI IMPUTATI; Maxi evasione fiscale. Sequestrato un patrimonio da 24 milioni di euro, 21 persone indagate.

Maxi frode fiscale, scatta il sequestro da 24 milioni: tra gli indagati anche il critico degli chef Stefano Cocco - Un castello di società, fatture fantasma e crediti fiscali inventati che, secondo l’accusa, avrebbe sottratto allo Stato fiumi di denaro. msn.com