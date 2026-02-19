Imprenditore dimentica di comunicare l’interdittiva antimafia a carico della società | chiusa sala scommesse

L’imprenditore leccese non ha comunicato l’interdittiva antimafia che riguardava la sua società, portando alla chiusura di una sala scommesse. La mancanza di notifica ha fatto scattare il provvedimento di chiusura da parte delle autorità locali. Dopo l’episodio, le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli negli esercizi commerciali della zona, in particolare nei locali di gioco. Le indagini continuano per verificare eventuali collegamenti con altre attività sospette presenti nella regione.

LECCE – Dopo i fatti di Crans -Montana e i controlli disposti dalla prefettura per tutelare la pubblica sicurezza nei locali, l'Arma intensifica le verifiche. La scorsa settimana, i carabinieri del comando provinciale, per cominciare, hanno scoperto che a Lecce un 65enne residente ad Arnesano, amministratore unico della M.Slot srl - società operante nel settore dei giochi e delle scommesse online, con sede a Racale e già destinataria di una interdittiva antimafia - avrebbe presentato una nuova Scia, ma senza i necessari requisiti. La segnalazione certificata di inizio attività, per l'apertura di una sala scommesse con annesso bar in città, in via D'Annunzio, sarebbe stata infatti presentata omettendo però di comunicare il provvedimento precedente, l'interdittiva risalente all'aprile del 2025, misura ostativa per il rilascio di qualsivoglia autorizzazione.