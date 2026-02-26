fratello del tecnico del cagliari ferito il riesame riqualifa il reato

Il tribunale del riesame ha rivisto la qualificazione del reato riguardante una delle persone coinvolte nell’aggressione avvenuta a Napoli all’inizio di gennaio, che ha portato al ferimento di un uomo, fratello di un noto tecnico sportivo. La decisione modifica la natura dell’accusa originaria, senza però alterare la sostanza del procedimento in corso.

Il tribunale del riesame ha riqualificato il reato contestato a una delle persone che aggredì e ferì nelle prime ore dello scorso 3 gennaio a Napoli Giancarlo Pisacane, il fratello dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane. Per Vincenzo Bevivino, nei confronti del quale era stato ipotizzato il reato di concorso in tentato omicidio, ora si contesta invece il reato di lesioni personali aggravate. Il collegio giudicante ha ritenuto che, allo stato degli atti, non sono sussistenti elementi sufficienti a dimostrare l'intenzione omicidiaria, requisito essenziale per sostenere l'ipotesi di tentato omicidio.

