Napoliferito fratello tecnico Cagliari

Nella prima serata a Napoli, un uomo di 27 anni e il padre sono stati vittime di un'aggressione nei Quartieri Spagnoli. L'incidente si è verificato all'alba, causando ferite ai due. La vicenda è ancora in fase di approfondimento da parte delle forze dell'ordine.

19.20 Un uomo di 27 anni e il padre sono rimasti vittima di un'aggressione all'alba nei Quartieri Spagnoli a Napoli. E' accaduto in Vico Tre Re a Toledo alle 4 del mattino.Il 27enne ha riportato ferite alla gamba destra, dove è stato raggiunto da due proiettili mentre il padre è stato malmenato. I 2 sono stati curati all'Ospedale Vecchio Pellegrini e hanno raccontato alla Polizia che tre persone a volto scoperto li hanno aggrediti. Secondo quanto si è appreso i due sono il padre e il fratello dell' allenatore del Cagliari Calcio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

