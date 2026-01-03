Napoli | ferito a colpi di pistola il fratello del tecnico del Cagliari malmenato anche il padre

Nella notte a Napoli, il padre e il fratello dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, sono stati vittime di un’aggressione nei Quartieri Spagnoli. Il fratello è stato colpito da colpi di pistola, mentre il padre è stato malmenato. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e rappresenta un grave episodio di violenza che richiede attenzione.

Tempo di lettura: 2 minuti Il padre e il fratello dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane sono rimasti feriti la notte scorsa a Napoli a seguito di un’aggressione verificatasi ai Quartieri Spagnoli. Ad agire sono state tre persone, una delle quali armata. Il fratello del tecnico dei sardi, 28 anni, è stato ferito alla gamba destra con due colpi di pistola, mentre il padre, 68 anni, è stato malmenato. Entrambi hanno fatto ricorso alle cure dei medici dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Nessuno dei due rischia la vita. La polizia indaga per risalire al movente dell’aggressione consumatasi all’esterno del locale ‘Pisadog19’ gestito dalla famiglia del tecnico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli: ferito a colpi di pistola il fratello del tecnico del Cagliari, malmenato anche il padre Leggi anche: Napoli, fratello dell’allenatore Pisacane del Cagliari ferito a colpi di pistola, picchiato il padre Leggi anche: Violenza a Napoli, fratello allenatore del Cagliari raggiunto da colpi di pistola e padre picchiato Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Rissa durante la cena di Capodanno, uomo ferito con colpi di pistola a Giugliano; Botti di Capodanno a Napoli, 57 in ospedale: 11 sono minori. Un 54enne ferito da colpi di pistola dopo lite al cenone al ristorante. Nel Casertano petardo colpisce bimbo di 9 anni; Bimbo di 7 anni colpito al braccio da un proiettile in piazza alla vigilia di Natale: portato in ospedale; Bimbo di 9 anni ferito da un proiettile vagante durante i festeggiamenti di Capodanno: paura ad Aversa. Napoli, fratello dell’allenatore Pisacane del Cagliari ferito a colpi di pistola, picchiato il padre - Aggrediti ai Quartieri Spagnoli il fratello e il padre di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari; il 28enne ferito alla gamba con due colpi di pistola ... fanpage.it

Ferito a colpi di pistola il fratello di Fabio Pisacane - Il padre e il fratello dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane sono rimasti feriti la notte scorsa a Napoli a seguito di un'aggressione verificatasi ai Quartieri Spagnoli. ansa.it

Napoli, il fratello di Pisacane ferito a colpi di pistola - Il 28enne è stato ferito a colpi di pistola, il padre aggredito senza gravi conseguenze. calciocasteddu.it

Paura sulla Tangenziale di Napoli, autobus turistico in fiamme: nessun ferito Tgr Rai - facebook.com facebook

Napoli, rissa durante cena Capodanno: uomo ferito da colpi di pistola x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.