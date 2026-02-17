Vertenza Asl Salerno la Regione Campania apre alla sospensione del bando

La vertenza Asl Salerno ha portato la Regione Campania a proporre la sospensione del bando, dopo un confronto diretto che si è tenuto ieri alla prefettura di Salerno. Durante l'incontro, l’assessore al Lavoro, Angelica Saggese, ha ascoltato le richieste dei sindacati e delle aziende coinvolte, che chiedevano di fermare temporaneamente le procedure per trovare una soluzione condivisa. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione del servizio Multiservizi e sulla possibilità di rivedere i tempi del bando. Al tavolo, presenti anche i responsabili delle Unità di crisi della Regione e rappresentanti delle organizzazioni

Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolto ieri, presso la prefettura di Salerno, un confronto franco e approfondito sulla vertenza Multiservizi presso l'Asl Salerno, alla presenza dell'assessore regionale al Lavoro, Angelica Saggese, del responsabile delle Unità di crisi della Regione Campania, delle aziende interessate e delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria. Le segreterie salernitane di Cisl e Cgil, attraverso i referenti provinciali di Fisascat Cisl e Filcams Cgil, hanno ribadito le tre richieste già avanzate: la sospensione della gara d'appalto per il lotto 1 relativo alla provincia di Salerno, l'apertura di un confronto sull'internalizzazione dei servizi e, in alternativa, chiarimenti ufficiali sull'impossibilità della stabilizzazione del personale.