Acquisto di apparecchiature per la sanità Lidia Adorno M5s chiede chiarimenti alla Regione

Lidia Adorno, deputata del Movimento 5 Stelle, ha richiesto chiarimenti alla Regione Siciliana in merito all'acquisto di apparecchiature sanitarie. Dopo tre mesi di attesa senza risposta dall'Assessorato della Salute, l'esponente politica ha deciso di interve­nire per fare luce sulla situazione e sollecitare un chiarimento ufficiale.

La deputata del Movimento 5 Stelle Lidia Adorno è intervenuta a seguito della mancata risposta da parte dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, dopo che dalla sua richiesta di accesso agli atti sono trascorsi tre mesi senza ricevere alcuna risposta.