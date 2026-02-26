Franco Scepi il poliedrico artista piacentino protagonista al Circolo dell’Unione
La celeberrima locuzione latina “nemo propheta in patria”, ovvero "nessuno è profeta nella propria patria”, che sottolinea la difficoltà di ricevere riconoscimenti al proprio valore nel luogo d'origine, dove la familiarità genera pregiudizio, mentre è sovente più facile emergere in ambienti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Sessanta anni di arte e storia sociale, incontro con Franco Scepi al Circolo dell’UnioneMercoledì 25 febbraio alle ore 18 il poliedrico artista Franco Scepi presenterà al Circolo dell'Unione una sintesi del suo articolato percorso di...
Leggi anche: Il vero volto del castrum di Vigolzone: incontro al Circolo dell’Unione
Discussioni sull' argomento Sessanta anni di arte e storia sociale, incontro con Franco Scepi al Circolo dell’Unione; Franco Scepi al Circolo dell’Unione: sessant’anni di arte tra Milano e New York.
Franco Scepi, il poliedrico artista piacentino protagonista al Circolo dell’UnioneHa presentato una sintesi del suo lungo percorso di arte e storia sociale, tra Milano e New York, dal dopoguerra ad oggi ... ilpiacenza.it
Incontro con l’artista Franco ScepiMercoledì 25 febbraio alle ore 18 il poliedrico artista Franco Scepi presenterà al Circolo dell’Unione una sintesi del suo articolato percorso di Arte e Storia Sociale, tra Milano e New York, dal dopo ... piacenzasera.it
Servizio di Fabio Massimo Scepi- IL NAPOLI LASCIA A CASA MCTOMMINAY. È arrivata la decisione su Scott McTominay per la partita. Domani alle ore 15 il Napoli scenderà in campo contro l'Atalanta. È arrivata la decisione su Scott McTominay per la partita. - facebook.com facebook