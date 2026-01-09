Il vero volto del castrum di Vigolzone | incontro al Circolo dell’Unione

Il Circolo dell’Unione di Vigolzone invita a un nuovo incontro dedicato al castrum, un patrimonio storico della zona. Nell’ambito degli appuntamenti in piazza Cavalli 68, si approfondirà la storia e le caratteristiche di questo sito, offrendo un’opportunità di conoscenza e di confronto per tutti gli interessati. Un’occasione per scoprire il patrimonio locale in un contesto informativo e rispettoso del suo valore storico.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.