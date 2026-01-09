Il vero volto del castrum di Vigolzone | incontro al Circolo dell’Unione

Il Circolo dell’Unione di Vigolzone invita a un nuovo incontro dedicato al castrum, un patrimonio storico della zona. Nell’ambito degli appuntamenti in piazza Cavalli 68, si approfondirà la storia e le caratteristiche di questo sito, offrendo un’opportunità di conoscenza e di confronto per tutti gli interessati. Un’occasione per scoprire il patrimonio locale in un contesto informativo e rispettoso del suo valore storico.

Proseguono gli appuntamenti del Circolo dell'Unione, in piazza Cavalli 68, volti a scoprire sempre più il territorio in cui si svolge la nostra vita.Mercoledì 14 gennaio p.v. alle ore 18 il Circolo ospiterà l’architetto Manrico Bissi dell’Associazione Archistorica che rivelerà nella conversazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

