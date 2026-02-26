Franco Di Cecilia è il nuovo vicepresidente della Provincia di Avellino

Il presidente della Provincia di Avellino ha annunciato la nomina del nuovo vicepresidente, scelto tra i consiglieri in carica. La decisione riguarda una figura con esperienza nel ruolo e sarà chiamata a collaborare nell’amministrazione dell’ente. La nomina è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel normale svolgimento delle funzioni provinciali.

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha nominato il nuovo vicepresidente. Si tratta del consigliere Franco Di Cecilia. In data odierna, ha revocato il precedente incarico affidato alla consigliera Laura Cervinaro e ha firmato il decreto di designazione del vice.