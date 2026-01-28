Il dolore di Cecilia per la morte di Franco malato di tumore lasciato a terra in ospedale | Non denuncerò

Cecilia non intende denunciare. La donna ha spiegato di aver deciso di lasciar perdere, anche se il suo dolore per la perdita di Franco è grande. La foto che mostrava Franco sdraiato a terra nell'ospedale di Senigallia ha fatto il giro del web, scatenando polemiche e richieste di spiegazioni. Cecilia preferisce non parlare oltre e non vuole coinvolgere le autorità, portando avanti il suo dolore in silenzio.

Senigallia (Ancona), 28 gennaio 2026 – “Non sporgerò denuncia”. Non una parola in più da parte di Cecilia, la moglie di Franco Amoroso, il malato oncologico morto a Senigallia e la cui immagine aveva fatto il giro d’Italia dopo la pubblicazione della foto che lo ritraeva sdraiato sul pavimento della sala d’attesa dell’ospedale cittadino. Oggi alle 14,30, nella chiesa delle Grazie saranno celebrati i funerali dell’uomo deceduto lunedì poco dopo le 15 nella sua abitazione, a quindici giorni di distanza da quella foto che è diventata un simbolo di malasanità. Due anni fa gli era stato diagnosticato un cancro al colon e come dichiarato dal direttore dell’Ast Giovanni Stroppa, non era assistito dal servizio di oncologia dell’ospedale di Senigallia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La morte di Franco Amoroso, malato di tumore lasciato a terra nel pronto soccorso di Senigallia, ha suscitato attenzione e preoccupazione sulla gestione delle emergenze negli ospedali italiani.

Un uomo di 60 anni, affetto da tumore, è stato lasciato a terra in ospedale dopo aver atteso otto ore una barella.

