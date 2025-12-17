La casa delle mele | il nuovo libro di Franco Bagnasco tra memoria privata e provincia universale

«La casa delle mele» di Franco Bagnasco si presenta come un affresco narrativo che unisce memoria privata e provincia universale. Un viaggio tra ricordi, personaggi e voci, capace di attraversare confini e rivelare l’universalità delle esperienze umane. Un libro che invita a immergersi in un mondo ricco di dettagli, emozioni e avventure surreali, offrendo uno sguardo profondo e autentico sulla vita e sulla comunità.

© Tpi.it - “La casa delle mele”: il nuovo libro di Franco Bagnasco, tra memoria privata e provincia universale Non vuole essere un’autobiografia agiografica, né una semplice raccolta di racconti. Il nuovo libro del giornalista Franco Bagnasco, “La casa delle mele” ( disponibile su Amazon ), è piuttosto un grande contenitore narrativo, una stanza – appunto – in cui l’autore accumula ricordi, personaggi, voci, dialetti, episodi minimi e avventure surreali, costruendo un affresco umano che va ben oltre la dimensione privata. Il noto cronista trasforma mezzo secolo di ricordi familiari, scherzi alla “Amici miei” e retroscena dello showbiz italiano in un racconto ironico e appassionato. Il centro simbolico del libro è un luogo reale e mitico insieme: la campagna dell’Oltrepò Pavese, la casa di famiglia, le vigne, le estati torride, gli alberi, le cantine, le sedie all’ombra. 🔗 Leggi su Tpi.it Leggi anche: La memoria come resistenza ai venti di guerra: Filippo Paziente presenta il suo nuovo libro alla Biblioteca Marilia Bonincontro Leggi anche: "Casa di Trump casa di Putin”. Craig Unger torna a ‘sparare’ su un repubblicano con il suo nuovo libro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Tra redazioni, spettacolo e i segreti dei Vip. La Casa delle Mele: quando il gossip era cronaca e i giornali si facevano sul campo (P. Fizzarotti); Vuole candidarsi di nuovo. Corsa alla Casa Bianca, la notizia è appena arrivata. “La casa delle mele”: il nuovo libro di Franco Bagnasco, tra memoria privata e provincia universale - "La casa delle mele": il nuovo libro di Franco Bagnasco, tra memoria privata e provincia universale. tpi.it

ZUCCOTTO FIOCCO DI NEVE Ricetta Facile - Fatto in Casa da Benedetta

Torta di mele e crema pasticcera: il dolce che sa di casa - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.