Francesco Renga e ‘Il meglio di me’ | chi ha scritto la canzone e di cosa parla

Milano, 26 febbraio 2026 - Francesco Renga è uno degli “inox” del Festival di Sanremo 2026: quella che vive fino al 28 febbraio sarà la sua undicesima partecipazione alla manifestazione. Stesso numero di presenza della Divina Patty Pravo, a Sanremo 2026 con la canzone ‘Opera’. Il cantautore bresciano sarà sul palco del Teatro Ariston con il brano ‘Il meglio di me’. Chi ha scritto ‘Il meglio di me’ Quella di Francesco Renga a Sanremo 2026 è un’altra delle canzoni “di gruppo” di questo Festival. ‘Il meglio di me’ è stata infatti scritta da Francesco Renga con Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Davì e Davide Sartore. La scaletta di Sanremo 2026: la terza serata in Pdf. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Francesco Renga - IL MEGLIO DI ME | SANREMO 2026

