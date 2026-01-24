sanremo 2026 francesco renga canta il meglio di me testo e di cosa parla la canzone

Quella di Francesco Renga a Sanremo è una storia che il pubblico conosce bene. Una voce che negli anni ha lasciato il segno sul palco dell’Ariston a partire da Angelo, il brano con cui nel 2005 ha vinto il Festival, fino alle successive partecipazioni che lo hanno visto tornare anche in coppia con Nek. Ora Renga è di nuovo tra i Big di Sanremo 2026 con Il meglio di me, una canzone che lo porta a riflettere su presente e passato e che lo fa salire sul palco con la consapevolezza di chi sa esattamente chi è. Francesco Renga, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”. Per Francesco Renga, il ritorno sul palco di Sanremo 2026 è la fotografia di un momento preciso del suo percorso personale e artistico. 🔗 Leggi su Dilei.it

