Leo Gassmann torna al Festival di Sanremo con il brano ‘Naturale’, dopo aver partecipato in passato con ‘Vai bene così’ e ‘Terzo cuore’. La sua presenza sul palco si inserisce nel percorso di un artista che ha già dimostrato di sapersi distinguere nel panorama musicale italiano. La canzone rappresenta una nuova tappa nel suo percorso, attirando l’attenzione di pubblico e critica.

Milano, 26 febbraio 2026 - Dopo ‘Vai bene così’, che lo ha portato a vincere la sezione Nuove Proposte nel 2020, e ‘Terzo cuore’ che lo ha visto esordire fra i Big nel 2023 classificandosi al diciottesimo posto, Leo Gassmann torna in gara al Festival di Sanremo e lo fa con il brano ‘Naturale’. Quello che vedremo in gara a Sanremo 2026 è senza dubbio un Leo Gassmann più “uomo” rispetto alle altre due partecipazioni e non soltanto perché è passato del tempo, ma anche perché il cantautore romano nel frattempo ha vissuto una serie di esperienze, fra cui quelle cinematografiche, importanti che gli hanno fatto acquisire anche maggiore consapevolezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Leo Gassmann, chi ha scritto e di cosa parla la canzone ‘Naturale’

Sanremo 2026, Leo Gassmann canta Naturale. Testo e di cosa parla la canzoneLeo Gassmann arriva a Sanremo 2026 dopo un percorso che l’ha visto crescere lentamente e in più tappe: prima il passaggio ad X Factor,...

“Naturale” di Leo Gassmann a Sanremo 2026: significato, temi e cosa racconta la canzoneLeo Gassmann torna in gara a Sanremo 2026 con “Naturale”, un brano che ha il sapore delle cose dette a bassa voce, ma che restano in testa a lungo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Leo Gassmann chi è: dagli esordi al cognome importante. Testo e significato del brano 'Naturale'; Leo Gassmann, Naturale: testo e significato del brano in gara a Sanremo; Sanremo 2026, Leo Gassmann con Naturale. Il testo della canzone; Leo Gassmann a Sanremo: Piangerò sicuramente durante la serata cover.

Leo Gassmann: chi è, compagna, età e vita privata/ L’eleganza A Sanremo e l’amore per Arianna Di ClaudioChi è Leo Gassmann: figlio e nipote d'arte sta partecipando alla sua terza partecipazione al Festival di Sanremo, dopo aver vinto tra le Nuove proposte ... ilsussidiario.net

Chi è Arianna Di Claudio, la fidanzata di Leo Gassmann: l’attrice di Champagne al suo fianco a SanremoCon il ritorno di Leo Gassmann sul palco di Sanremo 2026, si accendono i riflettori sulla sua vita privata. Al suo fianco c’è Arianna Di Claudio, attrice emergente e figlia d’arte: ecco tutto quello ... fanpage.it

Ospite di Avvenire Leo Gassmann in gara al Festival con "Naturale": l'importanza di essere se stessi e del rispetto anche in amore. "Le parole del Festival" è un format originale di Avvenire curato dalla giornalista Angela Calvini, con il contributo di Istituto Unive facebook

Come mai Leo Gassmann, uno dei concorrenti del Festival di Sanremo, manda un saluto alla nostra Fondazione Per ora non possiamo dirvelo. Ma presto lo scoprirete: continuate a seguirci! @Raiofficialnews #LeoGassmann #Sanremo2026 #CarloConti #La x.com