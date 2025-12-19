Al liceo Giulio Cesare di Roma spunta una seconda lista stupri | stavolta l'elenco è con i nomi delle prof

Nel liceo Giulio Cesare di Roma emerge una seconda lista che coinvolge le insegnanti, aggiungendosi a quella già circolata con i nomi degli studenti. La diffusione di queste liste solleva profonde preoccupazioni sulla sicurezza e il rispetto all’interno dell’istituto, alimentando un clima di tensione e incertezza tra studenti, genitori e personale scolastico. La vicenda sottolinea l’importanza di affrontare con serietà e fermezza episodi che minano l’ambiente scolastico.

Una nuova lista stupri al liceo Giulio Cesare. A meno di un mese da quella che riportava i nomi di studenti e studentesse arriva una seconda, con quelli delle insegnanti.

Roma, un'altra "lista stupri" al liceo Giulio Cesare (occupato): «Nell'elenco due professoresse» - Un'altra "lista stupri" al liceo Giulio Cesare di Roma. ilmessaggero.it

Roma, la nuova lista stupri al Giulio Cesare: stavolta ci sono le prof - Un secondo caso, ancora più grave secondo i rappresentanti di istituto che hanno pubblicato un comunic ... msn.com

Oggi poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco hanno bonificato il liceo Giulio Cesare di Roma occupato, dopo un allarme bomba, che si è rivelato falso. - facebook.com facebook

Occupato il liceo 'Giulio Cesare' a Roma. E' il liceo nel quale venne trovata la 'lista stupri' #ANSA x.com

