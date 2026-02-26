Assunto come bidello a metà anno diventa prof di latino e greco nello stesso liceo | Dipendiamo da un algoritmo

Un giovane assunto come bidello in un liceo si è visto assegnare, a metà anno, un incarico come docente di latino e greco, sostituendo una delle insegnanti di lunga esperienza. La sua nomina ha suscitato sorpresa tra colleghi e studenti, dato che la decisione è avvenuta tramite un sistema automatizzato. La vicenda mette in luce le modalità di assegnazione delle supplenze nel settore scolastico.

La storia di Francesco Morleo, trentenne pugliese e dottore in Lettere classiche che a sorpresa si è visto assegnare una supplenza per sostituire fino a fine anno una delle professoresse storiche del liceo classico di Bologna dove era stato assunto a inizio anno come bidello.