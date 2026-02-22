Nadia Battocletti principessa del cross sesto tricolore di fila Zoghlami campione italiano

Nadia Battocletti ha ottenuto il sesto titolo italiano di cross consecutivo, dopo aver mantenuto un ritmo conservativo nelle prime fasi della gara a Selinunte. La trentina ha affrontato il percorso di sei chilometri insieme a Elvanie Nimbona e Nicole Reina, prima di accelerare all’ultimo giro e prendere il comando. La vittoria, prevista già prima della partenza, si è concretizzata con una volata finale. La corsa si è conclusa con un finale emozionante.

Nadia Battocletti ha dominato i Campionati Italiani di cross, tenendo il ritmo blando nelle fasi iniziali della gara andata in scena nello splendido scenario di Selinunte (in provincia di Trapani), è stata accompagnata da Elvanie Nimbona e Nicole Reina per sei chilometri, poi ha attaccato all'ultimo giro e si è involata verso una vittoria data per scontata alla vigilia. La fuoriclasse trentina, che giovedì sera ha firmato il nuovo record italiano dei 3000 metri indoor in quel di Lievin, ha coperto gli otto chilometri del tracciato con il tempo di 27:31, mettendo le mani sul sesto tricolore consecutivo nelle corse campestri.