Lotta tre medaglie un titolo tricolore per i Portuali al Campionato italiano under 17

La vittoria della sezione di lotta olimpica del CsrC Portuali Ravenna al Campionato under 17 deriva dall’impegno dei giovani atleti, che hanno conquistato un titolo italiano e due medaglie tra i primi tre posti. Durante la competizione, i ragazzi hanno dimostrato grande determinazione e tecnica, portando a casa risultati importanti. Le gare si sono svolte in un’atmosfera intensa, con l’obiettivo di dimostrare il talento dei partecipanti.

Un oro, un argento e un bronzo per la squadra ravennate. Festeggia il titolo italiano Ettore Farinelli: Premio per i risultati stagionali ad Alessio Pignato Ottimi risultati della sezione di Lotta olimpica del Csrc Portuali Ravenna al Campionato italiano under 17 (dai 14 fino ai 17 anni), dove ha conquistato un titolo italiano, una medaglia d’argento ed una di bronzo. Buona anche la prestazione di Bassem Farhat (kg 92), che ha disputato la finale per il 3° e 5° posto dove è stato battuto dall’atleta salernitano. Da notare anche le partecipazioni di Jacopo Ghidey (Kg 60), Giacomo Fabbri e Enrique Campanale (kg 71). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Lotta, pioggia di medaglie per i ragazzi dei Portuali al torneo internazionale di CesenaticoSi è concluso a Cesenatico il torneo internazionale di lotta olimpica “Memorial Pasi”, svoltosi il 3 e 4 gennaio.

Lotta, il ravennate Rivalta si conferma campione italiano assoluto: Portuali sul podio della classifica per clubLa squadra di lotta del Csrc Portuali Ravenna si è distinta ai Campionati Italiani, ottenendo il terzo posto assoluto a Lido di Ostia.

