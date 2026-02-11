La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese dall’Onu per le sue parole contro Israele | Oltraggiose

Parigi ha annunciato ufficialmente di voler rimuovere Francesca Albanese dall’incarico di relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi. La motivazione? Le sue recenti dichiarazioni contro Israele, che Parigi definisce “oltraggiose”. La decisione ha già scatenato reazioni e al momento non è chiaro come evolverà la situazione.

Parigi ha ufficialmente chiesto le dimissioni di Francesca Albanese dal suo incarico di relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi. La decisione è stata annunciata dal ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot durante un intervento all’Assemblea Nazionale, dove ha condannato senza riserve le dichiarazioni della funzionaria italiana. La Francia è uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU, quindi la sua voce ha un peso notevole nelle organizzazioni internazionali. Barrot ha spiegato durante il suo intervento che le parole pronunciate da Albanese sabato scorso durante una conferenza a Doha, capitale del Qatar, hanno oltrepassato ogni limite accettabile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Stasera, mercoledì 11 febbraio, alle 20,45, “Disunited Nations“, il film del regista francese Christophe Cotteret, sarà sugli schermi di 120 cinema italiani. Al termine della proiezione Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per il Territorio Pal x.com

“DISUNITED NATIONS” di Christophe Cotteret, Con Francesca Albanese: mercoledì 11 febbraio ore21.00 (In versione originale sottotitolata in italiano) A fine proiezione, in diretta streaming, la giornalista de Il Fatto Quotidiano Giulia Zaccariello dialoga con F - facebook.com facebook