Maltempo iniziati i lavori di messa in sicurezza sul lungomare di Melito Porto Salvo

Il Comune di Melito Porto Salvo ha iniziato i lavori di messa in sicurezza del lungomare colpito dal maltempo. Gli operai sono già al lavoro per sistemare le parti danneggiate dopo le recenti onde e raffiche di vento. La strada si presenta piena di cantieri e mezzi pesanti. I cittadini aspettano che i lavori finiscano al più presto per poter tornare a passeggiare e vivere di nuovo il lungomare.

Il Comune di Melito Porto Salvo ha annunciato tramite un post su Facebook l'avvio degli interventi di messa in sicurezza del tratto di lungomare recentemente compromesso dagli eventi meteomarini. Le mareggiate hanno infatti causato cedimenti strutturali, rendendo necessarie misure urgenti per.

