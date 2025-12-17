Atalanta al via l’operazione Genoa | giovedì 18 doppia seduta a Zingonia

L’Atalanta riprende gli allenamenti in vista della sfida con il Genoa, con una doppia seduta a Zingonia prevista per giovedì 18 dicembre. Dopo il riposo concesso da Palladino, mercoledì 17 sono tornati in gruppo i giocatori infortunati e coloro che stanno rientrando dopo il recupero. La squadra si prepara a una fase decisiva della stagione, concentrata a rafforzare gli aspetti tecnici e fisici in vista delle prossime sfide.

© Ecodibergamo.it - Atalanta, al via l'operazione Genoa: giovedì 18 doppia seduta a Zingonia CALCIO. Dopo il lungo riposo concesso da Palladino, mercoledì 17 dicembre sono tornati a lavorare gli infortunati e chi è al rientro. Domenica 21 a Marassi alle 20,45 contro i rossoblù dovrebbe rientrare Hien al centro della difesa.

